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Aydın'da Tır Otomobile Çarptı: 3 Yaralı

Aydın'da Tır Otomobile Çarptı: 3 Yaralı
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Aydın'ın Kuyucak ilçesinde tırın otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde tırın otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Aydın-Denizli Otoyolu Yenice Mahallesi mevkisinde K.B. idaresindeki 64 SD 600 plakalı tır, aynı yönde ilerleyen Y.B. yönetimindeki 09 ASA 958 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Y.B. ile araçtaki H.B. ve A.B. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tır sürücüsü ifade işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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