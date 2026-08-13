Kuyucak'ta Orman Yangını 2. Günde

AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları, ikinci günde de sürüyor.

Kuyucak ilçesi Gencelli Mahallesi yakınlarındaki ormanda, dün saat 14.00 sıralarında, yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye 6 uçak, 11 helikopter, 40 arazöz, 5 su tankeri, 3 dozer ve 220 personel sevk edildi. Yangına müdahale sırasında 1 arazözün devrilmesi sonucu 2 orman personeli yaralandı. Yaralılara ilk müdahalenin yapılması için bölgeye UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Havanın kararmasıyla birlikte hava unsurlarının çalışması dururken, gece boyunca karadan müdahale sürdü. Bugün, sabahın ilk ışıklarıyla, 4 uçak ve 6 helikopter ile yangın söndürme çalışmalarına yeniden başlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı