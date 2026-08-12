Haberler

Kuyucak'ta Orman Yangını: 17 Hava Aracı ve 220 Personel Müdahale Ediyor

Kuyucak'ta Orman Yangını: 17 Hava Aracı ve 220 Personel Müdahale Ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Kuyucak ilçesine bağlı Gencelli köyü yakınlarındaki ormanlık alanda saat 14.00 sıralarında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangına havadan 11 helikopter ve 6 uçak, karadan ise 40 arazöz, 5 su tankeri ve 3 dozer ile müdahale ediliyor. Bölgenin dağlık ve sarp olması nedeniyle zorlu koşullarda sürdürülen çalışmalara toplam 220 personel katılıyor. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

(AYDIN) - Aydın'ın Kuyucak ilçesine bağlı Gencelli köyü yakınlarında, ormanlık alanda saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına havadan ve karadan yoğun şekilde müdahale ediliyor.

Aydın'ın Kuyucak ilçesi Gencelli köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Saat 14.00 sıralarında başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

Yangının çıktığı bölgenin dağlık ve sarp arazi yapısı, kara ekiplerinin müdahalesini güçleştirirken, alevleri kontrol altına almak için bölgeye çok sayıda hava ve kara aracı ile personel sevk edildi.

Yangın bölgesinde 11 helikopter ve 6 uçak havadan müdahale gerçekleştiriyor, karadan ise 40 arazöz, 5 su tankeri ve 3 dozer görev yapıyor.

Yangının kontrol altına alınması için toplam 220 personel çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına almak için müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: ANKA
Altın fiyatlarını yakından ilgilendiren ABD enflasyonu açıklandı

Piyasaların odaklandığı veri açıklandı! İşte altının ilk tepkisi

Haluk Levent'in 'Altın dolu' denilen kasası açıldı! İçinden çıkanlar polisi şoke etti

Bankadaki kasası açıldı! İçinden çıkanlar polisi şoke etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü oyuncu gönlünü milli futbolcuya kaptırdı

Ünlü oyuncu gönlünü milli futbolcuya kaptırdı
O görüntüler başlarını yaktı! Suç örgütü liderine kutlama yapan işletmeye operasyon

Suç örgütü liderine kutlama yapan işletmeye operasyon
İran Büyükelçiliği Trump'la dalga geçti: Gizli uçuşu fena tiye aldılar

Trump'ı sinirden çatlatacak video: Çok fena madara oldu

Bayrağa çirkin saldırı! Şehri ayağa kaldıran kadın yakalandı

Yaptığı hainlik şehri ayağa kaldırdı, şimdi hesap veriyor
Oyunculuğu bırakıp Londra'ya yerleşmişti! Serel Yereli memleketine döndü

Oyunculuğu bırakıp Londra'ya yerleşmişti! Memleketine hızlı döndü
Fenerbahçe'den Vedat Muriqi için TFF'ye sürpriz başvuru

Fenerbahçe'den Vedat için TFF'ye sürpriz başvuru
Fenerbahçe'de büyük kıyım! İşte Aziz Yıldırım'ın 'Güle güle' dediği isimler

İşte Aziz başkanın "Güle güle" dediği yıldızlar