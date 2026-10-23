Aydın Kuyucak'ta jandarma servisleri denetledi, öğrencilere trafik eğitimi verdi

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Aydın'ın Kuyucak ilçesinde jandarma ekipleri, öğrenci servis araçlarını denetlerken lise öğrencilerine de e-skuter, bisiklet, motosiklet ve genel trafik kuralları hakkında eğitim verdi.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrencilerin güvenli ulaşımını sağlamak ve trafik bilincini artırmak amacıyla denetim ve eğitim çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında Gencelli İlkokulu ve Ortaokulu'nda öğrenci servis araçlarına yönelik denetimler yapıldı.

Kuyucak Anadolu Lisesi öğrencilerine ise e-skuter, bisiklet, motosiklet kullanımı ve genel trafik kuralları konularında eğitim ve seminer düzenlendi. Eğitimlerde kask ve emniyet kemeri kullanımının önemi, trafik işaretleri, güvenli ulaşım ve trafik kazalarının önlenmesi konularında öğrencilere bilgilendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı