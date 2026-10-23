Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Aydın Kuyucak'ta jandarma servisleri denetledi, öğrencilere trafik eğitimi verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın Kuyucak'ta jandarma servisleri denetledi, öğrencilere trafik eğitimi verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde jandarma ekipleri, Gencelli İlkokulu ve Ortaokulu'nda öğrenci servis araçlarını denetledi. Ekipler, Kuyucak Anadolu Lisesi öğrencilerine e-skuter, bisiklet, motosiklet ve trafik kuralları ile kask ve emniyet kemeri kullanımı konusunda eğitim verdi.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde jandarma ekipleri, öğrenci servis araçlarını denetlerken lise öğrencilerine de e-skuter, bisiklet, motosiklet ve genel trafik kuralları hakkında eğitim verdi.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrencilerin güvenli ulaşımını sağlamak ve trafik bilincini artırmak amacıyla denetim ve eğitim çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında Gencelli İlkokulu ve Ortaokulu'nda öğrenci servis araçlarına yönelik denetimler yapıldı.

Kuyucak Anadolu Lisesi öğrencilerine ise e-skuter, bisiklet, motosiklet kullanımı ve genel trafik kuralları konularında eğitim ve seminer düzenlendi. Eğitimlerde kask ve emniyet kemeri kullanımının önemi, trafik işaretleri, güvenli ulaşım ve trafik kazalarının önlenmesi konularında öğrencilere bilgilendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Süleymancılara yönelik operasyonda 19 tutuklama daha

Süleymancılara son operasyonda yeni tutuklama dalgası
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD’de Green Card için sahte evlilik ağına operasyon: 6 milyon dolarlık vurgun ortaya çıktı

Sahte evliliklerle milyonlar kazandılar!
Dolmabahçe'de 4 gol, 1 kırmızı kart! Beşiktaş Avrupa'da namağlup ilerliyor

Beşiktaş Avrupa'da yenilgi nedir bilmiyor
Okullarda başörtüsünü yasaklayan Aliyev'i zora sokacak iddia

Okullarda başörtüsünü yasaklayan Aliyev'i zora sokacak iddia
İngiltere'de hükümetten acil durum uyarısı: 3 günlük gıda ve su stoku yapın

Avrupa'nın göbeğinde savaşa hazırlık gibi çağrı: 3 günlük stok yapın
Murat Boz’dan Hadise’ye doğum günü mesajı: İyi ki doğdun Hadise’m

Murat Boz’dan güzel şarkıcıya: İyi ki doğdun Hadise’m
Şişli Kurtuluş’ta taksiciyle tartışan kadın aracın üstüne çıktı: O anlar kamerada

Ne yaptıysa ikna edemedi! Kadın müşteri taksiciyi çileden çıkardı

29 Ekim'de Marmaray, Başkentray ve İZBAN ücretsiz! Karar Resmi Gazete'de, İstanbul Havalimanı metrosu da dahil

29 Ekim'de o hatlar bedava! Havalimanı metrosu da listede