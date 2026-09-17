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Ormanda kenevir yetiştirirken suçüstü yakalandı

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Ormanda kenevir yetiştirirken suçüstü yakalandı
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AYDIN’ın Kuyucak ilçesinde ormanda kenevir yetiştiren A.Y. (50), bitkilerin bakımını yapmak için elinde hayvan gübresiyle geldiği sırada jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde ormanda kenevir yetiştiren A.Y. (50), bitkilerin bakımını yapmak için elinde hayvan gübresiyle geldiği sırada jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuyucak ilçesi kırsal Sarıcaova Mahallesi'nde ormanda kenevir ekimi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları araştırmada kenevir ekimi yaptığı tespit edilen A.Y.'yi takibe aldı. A.Y., önceki gün kenevirlerin bakımını yapmak için elinde hayvan gübresiyle ormana geldiği sırada jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Ormanda ekiplerin aramasında, 57 kök kenevir bitkisi, 1 kilo 45 gram kurumaya bırakılmış kubar esrar ve 40 metre sulama borusu ele geçirildi. A.Y.'nin ikametinde yapılan aramada ise 3 tabanca ve 1 av tüfeği bulundu. Cumhuriyet savcısının talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen A.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. A.Y., Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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