Aydın-Denizli Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 3 Yaralı

Aydın-Denizli Otoyolu'nun Kuyucak mevkiinde çekicinin otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Aydın-Denizli Otoyolu Kuyucak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Denizli yönünde seyir halinde olan K.B. yönetimindeki 64 SD 600 plakalı çekici tır, aynı yönde ilerleyen Y.B. idaresindeki 09 ASA 958 plakalı otomobile henüz bilinmeyen bir nedenle arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücü Y.B. ile H.B. ve A.B. yaralandı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı