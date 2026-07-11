Traktörün altında kalan şahıs, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde meydana gelen kazada traktörün altında kalan şahıs, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay, Kuyucak ilçesi Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle seyir halindeyken hakimiyeti kaybolan traktör bir anda devrildi. Sürücüsü, traktörün altında kaldı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı sürücünün kurtarılması için çalışma başlattı. Ekipleri yoğun çalışmasının ardından traktörün altından yaralı olarak kurtarılan şahıs, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olup olmadığı öğrenilemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı