Aydın Kuyucak'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın için 3 uçak, 4 helikopter, 15 arazöz ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmaları sürüyor.
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için çalışma başlatıldı.
Kırsal Kayran Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 4 helikopter, 15 arazöz ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA / Mustafa Çelik