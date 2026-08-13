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Kuyucak'taki Orman Yangını Kontrol Altında

Kuyucak'taki Orman Yangını Kontrol Altında
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Aydın'ın Kuyucak ilçesinde dün ormanlık alanda çıkan yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde dün ormanlık alanda çıkan yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Gencelli mevkisindeki yangına ekiplerin müdahalesi gece boyunca sürdü.

Zorlu arazi koşulları ekiplerin mücadelesini zorlaştırdı.

Yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

Gencelli mevkisinde dün çıkan orman yangınına, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 11 helikopter ve 6 uçak ile Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edilmişti.

Kaynak: AA
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