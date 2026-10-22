Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Karayollarında bakım sürüyor, Aydın-Denizli Otoyolu'nda Aydın istikameti kapalı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürüyor. Aydın-Denizli Otoyolu'nun Nazilli-Kuyucak kavşakları 4-8. kilometrelerinde Aydın istikameti trafiğe kapatılırken ulaşım Denizli istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğü kesimlerde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Aydın- Denizli Otoyolu'nun Nazilli- Kuyucak kavşakları 4-8. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Denizli istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun Nevşehir-Aksaray il sınırı-Alayhan Kavşağı kesimi 12-14. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritten gerçekleştiriliyor.

Çanakkale-Ezine-Ayvacık yolunun 18-24. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla Çanakkale-Ezine istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun 11-12. kilometrelerinde (Mezarlık-Otoyol Bağlantısı kavşakları) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Ankara-Konya yolunun 34-37. kilometrelerinde (Emirler kesimi) yapım çalışmaları sebebiyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Samsun-Ordu yolunun 9-12. kilometrelerinde (Belediye Evleri bölgesi) köprü bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla katlı yolun Samsun istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım alt yoldan gerçekleştiriliyor.

Çavdır-Söğüt-Korkuteli yolunun 3-7, Tokat il sınırı-Yıldızeli yolunun 12-16. ve Diyarbakır-Siverek yolunun 21-23. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Arhavi-Hopa-Kemalpaşa-Sarp yolunun 33-34. kilometrelerindeki Üçkardeşler 1-2, Sarp 1-2-3 tünellerinde elektrik, elektronik sistemlerinin bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten sürdürülüyor.

Kaynak: AA
Araç sahiplerine müjde! İkinci indirim de pompaya yansıdı

Tüm hesaplar bir gecede sil baştan değişti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

HSK, 3 ilçenin yargı çevrelerini yeniden belirledi

HSK kararı yürürlüğe girdi! 3 ilçenin yargı çevresi değişti
Marco Asensio suskunluğunu bozdu: Sinir bozucu

Asensio suskunluğunu bozdu! Neler dedi neler
Filistin yanlısı yazara sansür şoku, kitapları yasaklandı

Sansür değil de ne? Filistin'i savunan ünlü yazara yasak
Özel okulda 5. kattan atladığı iddia edilen öğrenci hayatını kaybetti

Özel lisede kan donduran olay! Feci şekilde can verdi
Galatasaray'dan Lille karşısında bir ilk

Maç sonunda ortaya çıktı! Fransızlar bunu yıllarca hazmedemez
Komşuda kızıl bayraklar yükseldi! Binlerce kişi soluğu sokaklarda aldı

Komşuda dikkat çeken görüntü! Binler kızıl bayraklarla sokağa indi
Şanlıurfa'da metruk evde saldırgan 4 kişiyi sopa, bıçak ve taşla darbetti

Metruk evde akılalmaz işkence! Dakikalarca durması için yalvardılar