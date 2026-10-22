Karayollarında bakım sürüyor, Aydın-Denizli Otoyolu'nda Aydın istikameti kapalı

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Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğü kesimlerde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Aydın- Denizli Otoyolu'nun Nazilli- Kuyucak kavşakları 4-8. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Denizli istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun Nevşehir-Aksaray il sınırı-Alayhan Kavşağı kesimi 12-14. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritten gerçekleştiriliyor.

Çanakkale-Ezine-Ayvacık yolunun 18-24. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla Çanakkale-Ezine istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun 11-12. kilometrelerinde (Mezarlık-Otoyol Bağlantısı kavşakları) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Ankara-Konya yolunun 34-37. kilometrelerinde (Emirler kesimi) yapım çalışmaları sebebiyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Samsun-Ordu yolunun 9-12. kilometrelerinde (Belediye Evleri bölgesi) köprü bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla katlı yolun Samsun istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım alt yoldan gerçekleştiriliyor.

Çavdır-Söğüt-Korkuteli yolunun 3-7, Tokat il sınırı-Yıldızeli yolunun 12-16. ve Diyarbakır-Siverek yolunun 21-23. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Arhavi-Hopa-Kemalpaşa-Sarp yolunun 33-34. kilometrelerindeki Üçkardeşler 1-2, Sarp 1-2-3 tünellerinde elektrik, elektronik sistemlerinin bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten sürdürülüyor.

Kaynak: AA