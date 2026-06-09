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Aydın'da ilek pazarı denetimleri aralıksız sürüyor

Aydın'da ilek pazarı denetimleri aralıksız sürüyor
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Türkiye incir üretiminin yüzde 58'ini karşılayan Aydın'da, kaliteli ve sağlıklı üretim için ilek pazarlarındaki denetimler aralıksız devam ediyor. Tarım ekipleri, Kuyucak'taki pazarda standartlara uygunluğu kontrol ediyor.

Türkiye incir üretiminin yüzde 58'ini karşılayan Aydın'da, kaliteli ve sağlıklı üretimin sürdürülebilmesi amacıyla ilek pazarlarındaki denetimler aralıksız sürdürülüyor.

Türkiye'nin incir üretiminde lider kenti Aydın'da, kaliteli ve sağlıklı incir üretiminin temel unsurlarından olan ileklerin denetimi aralıksız sürüyor. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, üreticilerin standartlara uygun ilek temin edebilmesi amacıyla Kuyucak'ta kurulan ilek pazarında incelemelerde bulundu.

İncir üretiminin önemli merkezlerinden biri olan Kuyucak'taki ilek pazarında alıcı ve satıcılarla bir araya gelen İl Müdürü Ayhan Temiz, sağlıklı bir ilekte bulunması gereken özellikler ve uyulması gereken kurallar hakkında üreticilere bilgi verdi. Denetimler kapsamında satışa sunulan ileklerin belirlenen kriterlere uygunluğu da kontrol edildi. Türkiye incir üretiminin büyük bölümünü karşılayan Aydın'ın, sektör açısından stratejik öneme sahip olduğunu belirten yetkililer, kaliteli incir üretiminin doğru ve sağlıklı ilek kullanımıyla başladığına dikkat çekti. Avrupa Birliği tescilli coğrafi işaretli Aydın İnciri'nin kalitesinin korunması ve sürdürülebilir üretimin sağlanması amacıyla denetimlerin sezon boyunca devam edeceği bildirildi.

2025 yılında 367 bin 720 ton incir üretimi gerçekleştirildi

TÜİK verilerine göre Türkiye'de 2025 yılında 367 bin 720 ton incir üretimi gerçekleştirildi. Aynı dönemde Aydın'da ise 213 bin 812 ton incir üretimi yapılarak ülke üretiminin yüzde 58'i karşılandı. Yaş incir üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer alan Aydın'da yaklaşık 393 bin dekar alanda üretim yapılırken, il genelinde 7 milyon 545 bin 802 adet incir ağacı bulunuyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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