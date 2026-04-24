Kuyucak'ta gıda denetiminde memurlara saldırı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde gerçekleştirilen gıda denetimleri esnasında ilçe tarımda görevli 2 memurun saldırıya uğradığı öğrenilirken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de yaptığı açıklamayla saldırıyı şiddetle kınadıklarını ifade etti.

Vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla Aydın genelinde yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Kuyucak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden görevli gıda mühendisi Fırat Bakır ve ziraat mühendisi Fatih Özdemir, ilçedeki gıda denetimleri esnasında fiziki olarak saldırıya uğradı. Yaralanan görevlilerin şikayeti üzerine saldırgan gözaltına alınırken olayla ilgili incelemenin başlatıldığı öğrenildi.

Yaşanan olayın ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yaptığı açıklamayla saldırıyı kınadı. Kamu görevini yerine getiren personellerinin yaşadığı saldırı olayının takipçisi olacaklarının vurgulandığı açıklamada "Kuyucak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzde görev yapan Gıda Mühendisi Fırat Bakır ve Ziraat Mühendisi Fatih Özdemir, halk sağlığını korumak amacıyla yürüttükleri gıda denetimi sırasında menfur bir fiziki saldırıya maruz kalmıştır. Kamu görevi ifa eden personelimize yönelik bu tür saldırıları asla kabul etmiyor, şiddetle kınıyoruz. Süreci yakından takip edeceğiz ve vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya ulaşması için sürdürdüğümüz denetim faaliyetlerimize, hiçbir baskı ve saldırıya boyun eğmeden, aynı kararlılık ve sorumluluk bilinciyle devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, müzakere görüşmeleri için İslamabad'a gidiyor

Her fırsatta ABD'ye resti çeken İran'dan beklenmedik adım
Akdeniz beşik gibi! Peş peşe depremler korkuttu

Akdeniz beşik gibi! Saatler içerisinde 10 deprem oldu
9 kişiyi öldüren İsa Aras Mersinli'nin annesinin ifadesi ortaya çıktı

Annesinin ifadesi ortaya çıktı! Hakkındaki iddialara böyle yanıt verdi
TOKİ İstanbul kurasına saatler kaldı! 100 bin kişinin hayatı değişecek

Nefesler tutuldu, yarın 100 bin kişinin hayatı değişecek
ABD yeni savaşa hazırlanıyor! Hedefleri bile verdiler

Dünya diken üstünde! ABD, sessiz sedasız yeni savaşa hazırlıyor
'Silahlara merakım yok' diyen Mustafa Türkay Sonel'in silahlı fotoğrafı ortaya çıktı

Eski valinin oğlu şimdi yandı! Ortaya çıkan karelere bakın
Telefonu karıştırınca kız arkadaşının 22 farklı erkekle mesajlaştığını öğrendi

Kız arkadaşının telefonunu kurcaladı gördüklerine inanamadı
TOKİ İstanbul kurasına saatler kaldı! 100 bin kişinin hayatı değişecek

Nefesler tutuldu, yarın 100 bin kişinin hayatı değişecek
Trabzon'da kaybolan gençten 12 gündür haber alınamıyor

Şehir ayakta! Herkes 12 gündür bu genci arıyor
Bak sen şu işe! Bankadan engelli maaşını alınca bir anda iyileşti

Bak sen şu işe! Bankadan engelli maaşını alınca bir anda iyileşti