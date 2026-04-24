Kuyucak'ta gıda denetiminde memurlara saldırı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde gerçekleştirilen gıda denetimleri esnasında ilçe tarımda görevli 2 memurun saldırıya uğradığı öğrenilirken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de yaptığı açıklamayla saldırıyı şiddetle kınadıklarını ifade etti.

Vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla Aydın genelinde yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Kuyucak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden görevli gıda mühendisi Fırat Bakır ve ziraat mühendisi Fatih Özdemir, ilçedeki gıda denetimleri esnasında fiziki olarak saldırıya uğradı. Yaralanan görevlilerin şikayeti üzerine saldırgan gözaltına alınırken olayla ilgili incelemenin başlatıldığı öğrenildi.

Yaşanan olayın ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yaptığı açıklamayla saldırıyı kınadı. Kamu görevini yerine getiren personellerinin yaşadığı saldırı olayının takipçisi olacaklarının vurgulandığı açıklamada "Kuyucak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzde görev yapan Gıda Mühendisi Fırat Bakır ve Ziraat Mühendisi Fatih Özdemir, halk sağlığını korumak amacıyla yürüttükleri gıda denetimi sırasında menfur bir fiziki saldırıya maruz kalmıştır. Kamu görevi ifa eden personelimize yönelik bu tür saldırıları asla kabul etmiyor, şiddetle kınıyoruz. Süreci yakından takip edeceğiz ve vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya ulaşması için sürdürdüğümüz denetim faaliyetlerimize, hiçbir baskı ve saldırıya boyun eğmeden, aynı kararlılık ve sorumluluk bilinciyle devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı