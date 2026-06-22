Kuyucak'ta bahçelerinde ilaçlama yapan çift zehirlendi
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde tarımsal ilaçlama yaptıktan sonra fenalaşan F.A. ve A.A. isimli çift, zehirlenme şüphesiyle Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, tarımsal ilaçlama yaptıktan sonra fenalaşan çift hastaneye kaldırıldı.
Sarıcaova Mahallesi'nde bahçelerinde ilaçlama çalışması yapan F.A. (59) ve A.A. (57) bir süre sonra rahatsızlandı.
Zehirlenmiş olabileceklerini düşünen çift, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürülen çift, tedaviye alındı.
Karı kocanın yoğun şekilde zirai tarım ilacına maruz kaldıklarının değerlendirildiği öğrenildi.
Kaynak: AA / Mustafa Çelik