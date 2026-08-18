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Kuyucak’ta 4 Bin 780 Litre Sahte Zeytinyağı Ele Geçirildi

Kuyucak’ta 4 Bin 780 Litre Sahte Zeytinyağı Ele Geçirildi
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Aydın’ın Kuyucak ilçesinde jandarma ekipleri, şüpheli bir aracı durdurduğu operasyonda piyasaya sürülmek üzere taşınan 4 bin 780 litre taklit ve tağşiş zeytinyağı ele geçirdi. Yaklaşık 780 bin 400 TL değerindeki ürünlere el konulurken, araçtaki iki şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, piyasaya sürülmek üzere taşındığı değerlendirilen 4 bin 780 litre taklit ve tağşiş zeytinyağı ele geçirildi. Ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 780 bin 400 TL olduğu belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan bir ihbar üzerine çalışma başlattı. Ekipler tarafından Kuyucak gişelerinde şüpheli bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada, halk sağlığını tehlikeye atmak suretiyle piyasaya sürülmek üzere taşındığı değerlendirilen toplam 4 bin 780 litre taklit ve tağşiş zeytinyağı ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 780 bin 400 TL olduğu tespit edildi. Ürünlere el konulurken, araç sürücüsü B.C.A. (26) ile araçta yolcu olarak bulunan C.O. (27) gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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