Aydın'ın Kuyucak İlçesinde Orman Yangını: Havadan ve Karadan Yoğun Müdahale Sürüyor

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde devam eden orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürerken, Meteoroloji'nin Gencelli için hazırladığı raporda 40 derece sıcaklık, düşük nem ve hamlelerde 50 kilometreye ulaşan rüzgar uyarısı dikkat çekti.

Aydın'ın Kuyucak ilçesine bağlı Gencelli Mahallesi yakınlarında saat 14.00 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, alevlere havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Yangının kontrol altına alınabilmesi için 11 helikopter ve 6 uçak havadan, 40 arazöz, 5 su tankeri ve 3 dozer ise karadan mücadele ediyor. Bölgede 220 personelin çalışmaları sürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü tarafından Kuyucak'ın Gencelli Mahallesi için hazırlanan orman hava tahmin raporu da yangınla mücadelenin sürdüğü saatlerde bölgedeki hava şartlarına dikkat çekildi. Rapora göre bugün saat 15.00-18.00 arasında sıcaklığın 40 derece, nispi nemin ise yüzde 15-25 arasında olması bekleniyor. Kuzey-kuzeydoğu yönünden esecek rüzgarın saatte 20-35 kilometre hızında, hamlelerde ise 40-50 kilometre seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor. Saat 18.00-21.00 arasında sıcaklığın 35 dereceye düşmesi beklenirken, rüzgarın saatte 20-35 kilometre, hamlelerde ise 40-50 kilometre hızında esmesi öngörülüyor. Gece saatlerinde sıcaklığın kademeli olarak düşmesi beklenirken, rüzgarın etkisini sürdürmesi bekleniyor. Saat 21.00-00.00 arasında kuzey-kuzeydoğu yönlü rüzgarın saatte 15-30 kilometre, hamlelerde ise 35-45 kilometre hızına ulaşacağı tahmin ediliyor.

Dağlık ve sarp arazi yapısının kara ekiplerinin müdahalesini güçleştirdiği bölgede, ekipler alevlerin kontrol altına alınması için yoğun çaba harcıyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi aralıksız devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı