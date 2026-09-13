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Kuyucak’ta Kur’an kurslarının yeni dönem uygulamaları değerlendirildi

Kuyucak’ta Kur’an kurslarının yeni dönem uygulamaları değerlendirildi
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Aydın’ın Kuyucak ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılında Kur’an kurslarında yürütülecek çalışmalara yönelik istişare ve değerlendirme semineri gerçekleştirildi.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılında Kur'an kurslarında yürütülecek çalışmalara yönelik istişare ve değerlendirme semineri gerçekleştirildi.

Kuyucak İlçe Müftülüğü koordinesinde düzenlenen seminere İlçe Müftüsü Mehmet Emin Avcı başkanlık etti. Bir gün süren programda, yeni eğitim öğretim döneminde Kur'an kurslarında yürütülecek faaliyetler kapsamlı şekilde değerlendirildi. Seminerde, Kur'an kurslarında eğitim faaliyetlerinin daha verimli yürütülmesine yönelik yapılabilecek çalışmalar ele alınırken, eğitim sürecinde izlenecek rehberlik esasları üzerinde de duruldu. Yeni dönemde uygulanacak esaslar hakkında değerlendirmelerin yapıldığı programda, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen seminerin, Kur'an kurslarında görev yapan eğitimcilerin yeni döneme hazırlanmaları ve eğitim faaliyetlerinin daha etkin şekilde yürütülmesi açısından önem taşıdığı belirtildi.

Kuyucak İlçe Müftülüğü, 2026-2027 eğitim öğretim yılının Kur'an kursları, öğrenciler ve görev yapan hocalar açısından hayırlı ve verimli geçmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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