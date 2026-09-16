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Kuyucak’ta ayçiçeği tarlaları denetlendi

Kuyucak’ta ayçiçeği tarlaları denetlendi
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Aydın’da yaşanan kuraklık sebebiyle ikinci ürün olarak ekimi yapılan ayçiçeğinde, ekili alanlar çayır tırtılı başta olmak üzere zararlılara karşı denetlenirken, gelişim süreçleri de incelendi.

Aydın'da yaşanan kuraklık sebebiyle ikinci ürün olarak ekimi yapılan ayçiçeğinde, ekili alanlar çayır tırtılı başta olmak üzere zararlılara karşı denetlenirken, gelişim süreçleri de incelendi.

Geçtiğimiz yıllarda Aydın'da kuraklık sebebiyle üreticiler farklı ürün çeşitlerine yönlendirilirken, ikinci ürün olarak ekilen ayçiçeğinde başarıya ulaşılmıştı. Çok az su isteyen ürünlerden olan ayçiçeği, adeta Aydın'da ikinci ürün olurken, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Tarım Arazilerin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) proje çerçevesinde de ekili alanlarda da kontroller sürüyor. Bu kapsamda Kuyucak ilçesinde de sahaya inen ilçe tarım ekipleri, ayçiçeği tarlalarında kontroller gerçekleştirdi. Çayır tırtılı başta olmak üzere zararlılara karşı denetimler yapılırken, bir yandan da ürünlerin gelişim süreçleri incelendi.

Konu ile ilgili Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise "Bakanlığımızın destekleriyle yürütülen Tarımsal Üretimin Geliştirilmesi Projesi (TAKE) kapsamında üreticilerimize dağıtılan tohumlarla gerçekleştirilen üretim alanlarında hasat öncesi saha kontrolleri yapılıyor. Kuyucak ilçemizde üretim alanları yerinde incelenerek ürünlerin gelişim durumu ve mevcut verimlilikleri değerlendirildi. Hasada sayılı günler kala yapılan kontrollerle üretim alanlarındaki gelişmeler yakından takip edilirken, üreticilerimizin emeklerinin bereketli bir hasada dönüşmesi temenni ediliyor" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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