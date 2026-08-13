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Aydın'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Aydın'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Aydın'ın Kuyucak ilçesine bağlı Gencelli köyü yakınlarında, ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı.

(AYDIN) - Aydın'ın Kuyucak ilçesine bağlı Gencelli köyü yakınlarında, ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı.

Aydın'ın Kuyucak ilçesi Gencelli köyü yakınlarındaki ormanlık alanda dün saat 14.00 sıralarında henüz belirlenmeyen bir nedenle çıkan orman yangını, ikinci gününde kontrol altına alındı.

Yangının çıktığı bölgenin dağlık ve sarp arazi yapısı, kara ekiplerinin müdahalesini güçleştirirken yangına; 11 helikopter ve 6 uçak, 40 arazöz, 5 su tankeri ve 3 dozer ile hvadan ve karaan müdahale edilmişti.

Öte yandan; ekiplerin dünden bu yana devam eden müdahaleleri sonucunda yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: ANKA
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