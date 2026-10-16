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Aydın'da üç ilçeye su sağlayacak arıtma tesisi tamamlandı, testler başladı

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Aydın'da üç ilçeye su sağlayacak arıtma tesisi tamamlandı, testler başladı
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Aydın'ın Nazilli, Kuyucak ve Buharkent ilçelerine yıllık 10,73 milyon metreküp içme suyu sağlayacak arıtma tesisi tamamlandı. Tesiste performans testleri başladı, testlerin ardından tam kapasite hizmet verecek.

Aydın'ın Nazilli, Kuyucak ve Buharkent ilçelerinin yıllık 10,73 milyon metreküp içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan arıtma tesisinin yapımı tamamlanırken, tesiste performans testleri başladı.

Aydın'da içme suyu ve tarımsal sulamaya yönelik yapılan tesislerde çalışmalar devam ederken, Nazilli ve Çevresi Yerleşim Yerleri İçmesuyu Tesisleri İkmali 2. Kısım inşaatı kapsamında yapılan arıtma tesisinin yapımı tamamlandı. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Karacasu Barajı'ndan alınacak su ile Nazilli, Kuyucak ve Buharkent ilçeleri ile civar yerleşimlerine yıllık 10,73 milyon metreküp içme suyu temin edilecek. Bölgenin içme suyunun karşılanması adına dikkat çeken yatırım kapsamında tesiste performans testleri başladı. Son kontrollerin yapıldığı tesis, gerekli testlerin tamamlanmasının ardından tam kapasite olarak hizmet vermeye başlayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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