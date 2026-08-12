Aydın Kuyucak'ta orman yangınına havadan ve karadan müdahale
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Gencelli mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 11 helikopter ve 6 uçak ile Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA