Denizli-İzmir Seferi Yapan Trende Motor Arızası: Yolcular 1,5 Saat Mahsur Kaldı

Denizli'den İzmir'e gitmek üzere dün saat 17.05'te hareket eden yolcu treni Aydın'ın Kuyucak ilçesinde motor arızası yaptı. Trende bulunan yolculardan Ahmet Gazi, yaklaşık 1,5 saat istasyonda beklemek zorunda kaldıklarını, İzmir'de uçağa yetişmeye çalışan yolcuların da bulunduğunu söyledi.

Denizli'den İzmir'e gitmek üzere dün saat 17.05'te hareket eden yolcu treni Aydın'ın Kuyucak ilçesinde motor arızası yaptı, trendeki yolcular yaşananlara tepki gösterdi.

Denizli'den İzmir yönüne hareket eden tren, yaklaşık saat 18.45 sıralarında Kuyucak'ta motor arızası nedeniyle yoluna devam edemedi. Trenden inmek zorunda kalan yolcuların yaklaşık 1,5 saat boyunca Kuyucak İstasyonu'nda beklediğini belirten Ahmet Gazi, yolculuğa devam edebilmek için Denizli'den daha sonra hareket eden başka bir trenin gelmesinin beklendiğini söyledi. Denizli'den saat 18.40'ta hareket eden trenin yaklaşık 20.00 sıralarında Kuyucak'a ulaştığını ifade eden Gazi, bekleyen yolcuların bu trene alınarak yolculuklarına devam ettiklerini söyledi. Gazi, "Denizli'den 17.05'te hareket ettik. Saat 18.45 civarında Kuyucak'ta motor arızası yaşandı. Yaklaşık 1,5 saat orada bekledik. Denizli'den 18.40'ta kalkan tren saat 20.00 civarında Kuyucak'a geldi ve bizi aldı. İnsanların bütün yolculuk planı değişti" dedi.

Gecikmenin özellikle İzmir'de başka bir ulaşım aracına yetişmek zorunda olan yolcular açısından daha büyük sıkıntıya dönüştüğünü ifade eden Gazi, trende uçağa yetişmeye çalışan yolcuların da bulunduğuna dikkat çekerek, "Trende uçağa yetişecek insanlar vardı. Herkes gideceği yere göre planını yapmış. Bir buçuk saatlik bekleme yaşandığında sonraki bütün planınız aksıyor. Yolcu açısından asıl mağduriyet burada ortaya çıkıyor. Saat 19.00'dan sonra Kuyucak'tan Aydın yönüne doğrudan minibüste yok" dedi. Nazilli yönüne ulaşım imkanı bulunduğunu ancak Aydın'a gitmek isteyenlerin Nazilli üzerinden yeniden aktarma yapması gerektiğini söyleyen Gazi, "Kuyucak küçük bir yer. Saat 19.00'dan sonra Aydın'a minibüs olmadığını öğrendik. Nazilli'ye gidebiliyorsunuz ama oradan tekrar aktarma yapmanız gerekiyor. Tren arıza yaptığında 'başka bir araçla devam edeyim' demek de kolay değil. Mecburen gelecek treni beklemek zorunda kalıyorsunuz" diye konuştu.

"Hafta içi her gün bu hattı kullanıyorum"

Yaşanan sorunun kendisi açısından tek seferlik olmadığını savunan Gazi, hafta içi her gün Aydın ile Denizli arasında trenle gidip geldiğini belirtti. Hattı düzenli kullanan bir yolcu olarak zaman zaman arıza ve gecikmelerle karşılaştığını ileri süren Gazi, özellikle işe veya başka bir ulaşım bağlantısına yetişmek zorunda olan vatandaşlar açısından trenlerin zamanında hareket etmesinin büyük önem taşıdığını söyledi. Gazi, "Ben hafta içi her gün Aydın-Denizli arasında trenle gelip gidiyorum. Yaklaşık 2,5 yıldır bu hatta sorunlar yaşanıyor. Tren her geciktiğinde işe giden, eve dönmeye çalışan ya da başka bir araca yetişecek yolcular mağdur oluyor" dedi. Yetkililere çağrıda bulunan Ahmet Gazi, Denizli-Aydın-İzmir hattında kullanılan trenlerin teknik durumlarının ve gecikmelere neden olan sorunların kapsamlı şekilde değerlendirilmesini istedi. Gazi, "Biz tren kullanmak istiyoruz. Her gün karayoluyla gidip gelmek yerine demiryolunu tercih ediyoruz. Ancak işe giderken, eve dönerken veya önemli bir yere yetişirken 'Acaba bugün tren gecikecek mi, arıza yapacak mı?' endişesi yaşamamak gerekiyor. Yolcuların mağdur olmaması için gerekli kontroller yapılsın ve bu sorunlara kalıcı çözüm bulunsun" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı