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Kuyucak’ta ormanlık alanda kenevir yetiştiren şüpheli suçüstü yakalandı

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Kuyucak’ta ormanlık alanda kenevir yetiştiren şüpheli suçüstü yakalandı
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Aydın’ın Kuyucak ilçesinde ormanlık alana kenevir ektiği belirlenen şüpheli, bitkilerin bakımını yapmak üzere hayvan gübresiyle geldiği sırada jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde ormanlık alana kenevir ektiği belirlenen şüpheli, bitkilerin bakımını yapmak üzere hayvan gübresiyle geldiği sırada jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Operasyonda 57 kök kenevir bitkisi ile 1 kilo 45 gram kubar esrar ele geçirilirken, şüphelinin evinde 3 tabanca ve 1 av tüfeği bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçeye bağlı Sarıcaova Mahallesi'ndeki ormanlık alanda kenevir yetiştirildiğini tespit etti. Ekiplerce yapılan çalışma kapsamında kenevir ekimi yaptığı belirlenen A.Y. (50) takibe alındı. Şüpheli, kenevirlerin bakımını yapmak amacıyla elinde hayvan gübresiyle ormanlık alana geldiği sırada jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Bölgede yapılan aramada 57 kök kenevir bitkisi, kurumaya bırakılmış 1 kilo 45 gram kubar esrar ve 40 metre sulama borusu ele geçirildi. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada ise 3 tabanca ile 1 av tüfeği ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla hakkında adli tahkikat başlatılan A.Y., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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