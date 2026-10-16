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Meteoroloji, Aydın'da 17 Ekim'de kuvvetli sağanak beklendiğini bildirdi

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Meteoroloji, Aydın'da 17 Ekim'de kuvvetli sağanak beklendiğini bildirdi
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Meteoroloji, 17 Ekim Cumartesi sabah saatlerinden itibaren Aydın'ın Bozdoğan, Buharkent, Çine, Karacasu, Kuyucak, Nazilli, Sultanhisar ve Yenipazar ilçelerinde kuvvetli sağanak beklendiğini bildirdi. Sel, su baskını, yıldırım ve dolu riskine karşı vatandaşlar uyarıldı.

Aydın'ın Bozdoğan, Buharkent, Çine, Karacasu, Kuyucak, Nazilli, Sultanhisar ve Yenipazar ilçelerinde 17 Ekim Cumartesi günü (yarın) kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Aydın'da yarın etkili olması beklenen kuvvetli sağanak yağış nedeniyle vatandaşlara uyarı yapıldı. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan uyarıda, kentteki bazı ilçelerde yerel olarak kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi. İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, 17 Ekim Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren Bozdoğan, Buharkent, Çine, Karacasu, Kuyucak, Nazilli, Sultanhisar ve Yenipazar ilçelerinde kuvvetli yağış etkili olacak. Kuvvetli yağışla birlikte sel, su baskını, yerel yıldırım ve dolu olaylarının yaşanabileceği, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamaların meydana gelebileceği ifade edildi. Yetkililer, vatandaşların muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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