Aydın'da otomobille yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 7'si yolcu 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 7'si yolcu 9 kişi yaralandı.
Osman Ö'nün kullandığı 64 AN 727 plakalı yolcu otobüsü, Aydın-Denizli Otoyolu Yamalak Mahallesi mevkisinde Elif Ç. yönetimindeki 35 CFJ 432 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otobüs refüje girdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile otobüsteki 7 yolcu yaralandı.
Ambulanslarla Denizli ve Nazilli devlet hastanelerine sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.