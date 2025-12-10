Aydın'da firari hükümlü evindeki yorganların altında bulundu
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, kasten öldürme suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 64 yaşındaki H.S, evindeki yorganların altında saklanırken jandarma tarafından yakalandı. Hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kasten öldürme suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 7 aydır aranan H.S'nin (64), Başaran Mahallesi'ndeki evde saklandığını tespit etti.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, odada yorganların toplandığı bölmede arama yaptı.
Jandarma, kaldırdığı yorganların altında hükümlüyü buldu.
Yakalanan hükümlü, adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel