Çöplükte başlayıp, ormana sıçrayan yangın söndürüldü

AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde, çöplük alanda başlayıp ormana sıçrayan yangın ekiplerinin 3 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Kuyucak ilçesi Evlidağ Yolu Mevkisinde bulunan eski çöplük alanında, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Hızla büyüyen yangın, ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye, Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 3 arazöz, 2 tanker ve 1 helikopter ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca da bölgeye gelerek çalışmaları takip etti. Havadan ve karadan müdahaleyle yangın saat 18.00'de kontrol altına alınıp, söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması devam ederken, yangında 2 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı