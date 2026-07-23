Kuyucak'ta Kur'an kursu öğrencilerine nezaket ve arkadaşlık eğitimi

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde Yaz Kur'an Kursu öğrencilerine yönelik düzenlenen 'Arkadaşlık Bilinci ve Akran Nezaketi' seminerinde, güzel ahlak, saygı, hoşgörü, paylaşma ve sağlıklı iletişim konuları ele alındı.

Kuyucak İlçe Müftülüğü, çocukların milli ve manevi değerlerin yanı sıra sosyal ve ahlaki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Hacı Halil Yaşar Kur'an Kursu'nda eğitim gören öğrencilere yönelik "Arkadaşlık Bilinci ve Akran Nezaketi" konulu seminer düzenlendi. İlçe Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı Süleyman Özdemir tarafından verilen seminerde, öğrencilere akran ilişkilerinde tatlı dil, saygı ve hoşgörünün önemi anlatıldı. Programda ayrıca arkadaşlık hukuku, paylaşma ve yardımlaşma bilinci ile iletişimde karşılıklı haklara saygı gösterilmesinin önemi interaktif bir ortamda örneklerle aktarıldı.

Kuyucak İlçe Müftülüğü yetkilileri, geleceğin teminatı olan çocukların milli ve manevi değerlerle birlikte sosyal becerilerinin de güçlendirilmesine yönelik eğitim faaliyetlerinin devam edeceğini belirterek, seminere katkı sunan Din Hizmetleri Uzmanı Süleyman Özdemir'e, Kur'an kursu öğreticilerine ve programa ilgi gösteren öğrencilere teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı