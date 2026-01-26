Aydın'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyeliğinden aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A.'yı (42) yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.