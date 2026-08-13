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Başaran Mahallesi Yaz Kur'an Kursu Kapanış Programıyla Sona Erdi

Başaran Mahallesi Yaz Kur'an Kursu Kapanış Programıyla Sona Erdi
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Aydın'ın Kuyucak ilçesi Başaran Mahallesi'nde düzenlenen yaz Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler kursu, öğrencilerin hazırladığı kapanış programıyla tamamlandı. Programda öğrenciler Kur'an tilaveti, ilahi, şiir ve dualar seslendirdi; İlçe Müftü Vekili Kemal Abdullah Şengül, kursun çocukların manevi gelişimindeki önemini vurgulayarak öğrenci, öğretici ve velilere teşekkür etti.

Aydın'ın Kuyucak ilçesine bağlı Başaran Mahallesi'nde yaz dönemi boyunca devam eden Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler kursu, öğrencilerin hazırladığı kapanış programıyla sona erdi.

Başaran Mahallesi Kur'an Kursu ve Başaran Mahalle Camii'nde düzenlenen yaz Kur'an kursuna katılan öğrenciler, yaz dönemi boyunca aldıkları Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler eğitimini düzenlenen programda sergiledi. Programa Kuyucak İlçe Müftü Vekili Kemal Abdullah Şengül de katılarak öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Kapanış programında öğrenciler tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilirken, ilahiler, şiirler ve ezberlenen dualar da seslendirildi. Minik öğrencilerin hazırladığı gösteriler programa katılanlardan ilgi gördü.

Programda konuşan İlçe Müftü Vekili Kemal Abdullah Şengül, yaz Kur'an kurslarının çocukların dini ve manevi gelişimindeki önemine dikkat çekerek, kurslarda görev yapan din görevlileri ve öğreticiler ile öğrenci velilerine teşekkür etti. Şengül, eğitimlere katılan öğrencileri de gayretlerinden dolayı tebrik etti. Yaz Kur'an kursunun sona ermesiyle öğrenciler eğitim dönemini tamamlayarak kurslardan ayrılırken, programda Kur'an sevgisinin ve kazanılan dini bilgilerin çocukların hayatında kalıcı olması temennisinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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