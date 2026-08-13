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Gencelli Köyü'ndeki Orman Yangınına İkinci Gün Müdahale Sürüyor

Gencelli Köyü'ndeki Orman Yangınına İkinci Gün Müdahale Sürüyor
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Aydın'ın Kuyucak ilçesine bağlı Gencelli köyü yakınlarındaki ormanlık alanda dün saat 14.00 sıralarında çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi aralıksız devam ediyor. Bölgenin dağlık ve sarp olması nedeniyle karadan müdahalenin güçleştiği yangına 11 helikopter, 6 uçak, 40 arazöz, 5 su tankeri ve 3 dozerle müdahale ediliyor. Günün ilk ışıklarıyla birlikte hava araçlarının müdahalesi yeniden başladı.

(AYDIN) - Aydın'ın Kuyucak ilçesine bağlı Gencelli köyü yakınlarında, ormanlık alanda dün saat 14.00 sıralarında çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Aydın'ın Kuyucak ilçesi Gencelli köyü yakınlarındaki ormanlık alanda dün saat 14.00 sıralarında henüz belirlenmeyen bir nedenle çıkan orman yangınına ikinci gününde müdahale devam ediyor.

Yangının çıktığı bölgenin dağlık ve sarp arazi yapısı, kara ekiplerinin müdahalesini güçleştirirken yangına; 11 helikopter ve 6 uçak havadan müdahale gerçekleştiriyor, karadan ise 40 arazöz, 5 su tankeri ve 3 dozer müdahaleye başlanmıştı.

Akşam saatlerinde hava araçlarının müdahalesine ara verilirken günün ilk ışıklarıyla bilikte yangına havadan müdahale yeniden başladı. Yangını kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: ANKA
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