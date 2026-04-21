Aydın'daki 41 yıllık gelenek vatandaşları aynı sofrada buluşturdu

Aydın'ın Kuyucak ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi'nde düzenlenen Geleneksel Dede Hayrı etkinliği, yerel halk ve hayırseverlerin desteğiyle binlerce kişiyi aynı sofrada buluşturdu. Katılımcılar, geleneksel yemeklerin tadını çıkarırken; aileler ve dostlar bir araya geldi.

Aydın'ın Kuyucak ilçesine bağlı kırsal Karapınar Mahallesi'nde 41. kez düzenlenen 'Geleneksel Dede Hayrı' etkinliği bu yıl da yoğun ilgi gördü. Mahallenin 'Ömür Yaylası' olarak bilinen bölgesinde Karaca ailesinin liderliğinde gerçekleşen etkinlik, binlerce kişiyi aynı sofrada buluşturdu. Yerel halkın ve hayırseverlerin destekleriyle gelişen etkinliğe çevre il, ilçe ve köylerden yüzlerce kişi katıldı. Baharın keyfini çıkaran katılımcılar kazanlar dolusu keşkek, aşure ve diğer yemeklerle doyuruldu. Duaların ve Kuran-ı Kerim okumalarının gerçekleştiği etkinlikte uzun süredir görüşemeyen dost ve akrabalar da bir araya geldi. Çocuklar ise yaylada oyunlar oynayarak eğlendi.

Mahallenin önde gelen isimlerinden Mustafa Karaca, 41 yıl önce rahmetli annesi tarafından başlatılan bu geleneksel hayır etkinliğinin her geçen yıl büyüyerek önemli bir noktaya ulaştığını vurguladı. Karaca, genç kuşağın da bu geleneği devam ettirmesini dileyerek, herkesin destek olmaya çalıştığını belirtti. Katılımın her geçen yıl arttığını gören Karaca, insanların manevi değerlerine ve geleneklerine bağlılığını daha da takdir ettiğini ifade etti.

Mevlid, ilahi ve Kuran-ı Kerim tilaveti sonrasında dağıtılan yemekler hızla tükenirken, davetliler aileleriyle birlikte keyifli bir gün geçirdi. Karapınar Mahallesi'nde düzenlenen geleneksel hayır etkinliği, hem mahalle sakinleri hem de etkinliğe katılan konuklar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Etkinlik, mahallenin sosyal ve kültürel yaşamında önemli bir yer tutuyor. Son olarak Karaca, katılan herkese teşekkürlerini iletti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
