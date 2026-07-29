Haberler

Kuyucak’ta ziraat alanındaki yangın ormana ulaşmadan söndürüldü

Kuyucak’ta ziraat alanındaki yangın ormana ulaşmadan söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde ziraat alanında çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde ziraat alanında çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Sarıcaova Mahallesi'nde iddiaya göre ziraat alanındaki bir elektrik panosundan çıkan yangın, kısa sürede çevredeki alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 2 helikopter ve 5 arazözle havadan ve karadan müdahale edilirken, Sarıcaova, Yeşildere, Musakolu ve Taşoluk mahallelerinde yaşayan vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi. Saat 12.00 sıralarında başlayan yangın, yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından saat 13.30 sıralarında ormanlık alana ulaşmadan kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fed, faiz kararını açıkladı

ABD, piyasaların merakla beklediği kararı açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Geri sayım başladı! Altının kaderi bugün belli oluyor

Altıncılar için geri sayım başladı! Dananın kuyruğu kopuyor

Kulisler yine yangın yeri! Gelecek Partisi'ni kapatan Davutoğlu ile ilgili 'AK Parti' iddiası

Bundan sonra ne yapacak? Çok konuşulacak "Erdoğan" iddiası
Davutoğlu'nun veda kararına 6'lı masa liderlerinden yorum gelmedi

Bu fotoğraftaki kimseden ses yok! Davutoğlu gitti, eski dostlar sustu
Özgür Özel'in abdest alırken çekilen görüntülerine açıklama

Özgür Özel'in bu görüntülerine açıklama geldi
Özgür Özel'in abdest görüntüsü büyük tartışma yarattı

Tartışma yaratan görüntü

FIFA'dan Adana Demirspor'a ceza! Lige -6 puanla başlayacaklar

FIFA'dan Türk kulübüne flaş ceza! Lige -6 puanla başlayacaklar
Şamil Tayyar’dan Gelecek Partisi'nin kapatılmasına ilk yorum: Millet sahip çıkmıyorsa uzatmayacaksın

AK Parti'nin ağır topundan, Davutoğlu'nu kızdıracak yorum