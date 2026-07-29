Kuyucak’ta ziraat alanındaki yangın ormana ulaşmadan söndürüldü

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde ziraat alanında çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Sarıcaova Mahallesi'nde iddiaya göre ziraat alanındaki bir elektrik panosundan çıkan yangın, kısa sürede çevredeki alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 2 helikopter ve 5 arazözle havadan ve karadan müdahale edilirken, Sarıcaova, Yeşildere, Musakolu ve Taşoluk mahallelerinde yaşayan vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi. Saat 12.00 sıralarında başlayan yangın, yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından saat 13.30 sıralarında ormanlık alana ulaşmadan kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı