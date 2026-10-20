Kuyucak Müftülüğü, ÇEDES kapsamında öğrencilere değerler konulu söyleşi düzenledi

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi kapsamında meslek lisesi öğrencilerine yönelik milli ve manevi değerler konulu söyleşi düzenlendi.

Kuyucak Müftülüğü tarafından ÇEDES Projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, Kuyucak Meslek Lisesi öğrencileriyle bir araya gelindi. Öğrencilerin katılımıyla düzenlenen programda, Din Hizmetleri Uzmanı Süleyman Özdemir tarafından milli ve manevi değerler üzerine sunum yapıldı. Gençlerle değerler üzerine söyleşi gerçekleştiren Özdemir, öğrencilerle çeşitli konularda bilgi paylaşımında bulundu. Öğrencilerin ilgi gösterdiği etkinlikte, milli ve manevi değerlerin önemi ele alındı. Kuyucak Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada, programa katılan öğrencilere ve etkinlikte emeği geçen öğretmenlere teşekkür edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı