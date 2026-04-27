Aydın'da 7 dekar orman yandı

AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde çıkan orman yangınında 7 dekar alan zarar gördü.

Kuyucak ilçesi Yukarı Yakacık Mahallesi'ndeki ormanda saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 9 arazöz, su tankeri ve orman yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar da su tankerleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi. Alevler 1 saatlik çaba sonucunda söndürüldü. İlk belirlemelere göre 7 dekar karaçam ormanı zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı