Aydın'da 7 dekar orman yandı
AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde çıkan orman yangınında 7 dekar alan zarar gördü.
AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde çıkan orman yangınında 7 dekar alan zarar gördü.
Kuyucak ilçesi Yukarı Yakacık Mahallesi'ndeki ormanda saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 9 arazöz, su tankeri ve orman yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar da su tankerleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi. Alevler 1 saatlik çaba sonucunda söndürüldü. İlk belirlemelere göre 7 dekar karaçam ormanı zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı