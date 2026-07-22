Aydın'da Orman Yangını 2 Saatte Kontrol Altına Alındı
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle 2 saatte söndürüldü. 20 dekar çam fıstığı tarım arazisi zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI, 20 DEKAR ALAN ZARAR GÖRDÜ
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, saat 12.30 sıralarında çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle saat 14.30 sıralarında kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede, çam fıstığı ağaçlarıyla kaplı 20 dekar tarım arazisinin zarar gördüğü belirtildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Bahattin ALBAYRAK-Melek FIRAT/KUYUCAK, (Aydın),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı