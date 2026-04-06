Aydın'da sahte içki operasyonu: 3 gözaltı

Kuyucak ilçesinde yapılan operasyonda, sahte olduğu belirlenen 280 litre şarap ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alındı.

AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda sahte olduğu belirlenen 280 litre şarap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Kuyucak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından önceki gün, sahtecilik faaliyetlerinin önlenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında, bir hafif ticari araca operasyon düzenlendi. Araçta ekiplerin aramasında, pet şişeler içerisinde toplam 280 litre sahte olduğu belirlenen şarap ele geçirildi. Araçtaki şüpheliler M.Ç., D.Ç. ve Ü.Ö. gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
