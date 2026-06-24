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Üç ilçenin içme suyunu karşılayacak projede çalışmalar sürüyor

Üç ilçenin içme suyunu karşılayacak projede çalışmalar sürüyor
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Aydın'ın Nazilli, Kuyucak ve Buharkent ilçelerinin içme suyu ihtiyacını karşılayacak arıtma tesisi ve isale hattı çalışmaları aralıksız sürüyor. Tamamlandığında yıllık 10,73 milyon metreküp su temin edilecek.

Aydın'ın Nazilli, Kuyucak ve Buharkent ilçelerinin yıllık 10,73 milyon metreküp içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan tesiste çalışmalar aralıksız sürüyor.

Aydın'da içme suyu ve tarımsal sulamaya yönelik yapılan tesislerde çalışmalar devam ederken, Nazilli ve Çevresi Yerleşim Yerleri İçmesuyu Tesisleri İkmali 2. Kısım inşaatı kapsamında yapılan arıtma tesisi ile isale hattında da çalışmalar aralıksız sürüyor. Yapılan çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Karacasu Barajı'ndan alınacak su ile Aydın'ın Nazilli, Kuyucak ve Buharkent ilçeleri ile civar yerleşimlerine yıllık 10,73 milyon metreküp içme suyu temin edilecek. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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