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Kuyucak'ta Sahte Zeytinyağı Operasyonu: 4 Bin 780 Litre Ele Geçirildi

Kuyucak'ta Sahte Zeytinyağı Operasyonu: 4 Bin 780 Litre Ele Geçirildi
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Aydın'ın Kuyucak ilçesinde jandarma, ihbar üzerine durdurduğu kamyonette 4 bin 780 litre sahte zeytinyağı ele geçirdi. Piyasa değeri yaklaşık 780 bin TL olan sahte yağla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan kamyonette yapılan aramada 4 bin 780 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi; 2 kişi gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri piyasaya sahte zeytinyağı sürülmeye çalıştığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, şüpheli kamyoneti Kuyucak otoban gişelerinde durdurdu. Kamyonette yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 780 bin 400 TL olan 4 bin 780 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi. Operasyonda kamyonet sürücüsü B.C.A. (26) ile yanındaki C. O. (27) gözaltını alındı.

Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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