Aydın'ın Kuyucak İlçesinde Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor
Aydın'ın Kuyucak ilçesi Gencelli Mahallesi yakınlarında saat 14.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına 6 uçak, 11 helikopter, 40 arazöz, 5 su tankeri, 3 dozer ve 220 personel ile müdahale ediliyor. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan mücadelesi devam ediyor.
AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde orman yangın çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
Kuyucak ilçesi Gencelli Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye 6 uçak, 11 helikopter, 40 arazöz, 5 su tankeri, 3 dozer ve 220 personel sevk edildi.
Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı