Aydın'ın doğusunda kuvvetli yağış uyarısı

Aydın'ın doğu ilçelerinde yarın öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, 18 Haziran Perşembe günü Aydın'ın iç ve doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olmasının beklendiği bildirildi. Özellikle öğle saatlerinden sonra Bozdoğan, Buharkent, Çine, Karacasu, Köşk, Kuyucak, Nazilli, Sultanhisar ve Yenipazar ilçelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Yapılan son değerlendirmelere göre yarın (Perşembe) bölgemizin iç kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden sonra Aydın'ın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı