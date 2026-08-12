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Arazöz devrildi: 2 orman personeli yaralı

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ARAZÖZ DEVRİLDİ 2 ORMAN PERSONELİ YARALANDIAydın’ın Kuyucak ilçesi Gencelli Mahallesinde saat 14.00 sıralarında başlayan yangına müdahale eden bir arazöz devrildi.

ARAZÖZ DEVRİLDİ 2 ORMAN PERSONELİ YARALANDI

Aydın'ın Kuyucak ilçesi Gencelli Mahallesinde saat 14.00 sıralarında başlayan yangına müdahale eden bir arazöz devrildi. Kazada 2 orman personeli yaralandı. Yaralılara ilk müdahale yapılmak üzere bölgeye UMKE ekipleri gönderildi.

Melek FIRAT / AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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