Arazöz devrildi: 2 orman personeli yaralı
ARAZÖZ DEVRİLDİ 2 ORMAN PERSONELİ YARALANDIAydın’ın Kuyucak ilçesi Gencelli Mahallesinde saat 14.00 sıralarında başlayan yangına müdahale eden bir arazöz devrildi.
ARAZÖZ DEVRİLDİ 2 ORMAN PERSONELİ YARALANDI
Aydın'ın Kuyucak ilçesi Gencelli Mahallesinde saat 14.00 sıralarında başlayan yangına müdahale eden bir arazöz devrildi. Kazada 2 orman personeli yaralandı. Yaralılara ilk müdahale yapılmak üzere bölgeye UMKE ekipleri gönderildi.
Melek FIRAT / AYDIN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı