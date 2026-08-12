Arazöz devrildi: 2 orman personeli yaralı

ARAZÖZ DEVRİLDİ 2 ORMAN PERSONELİ YARALANDI

Aydın'ın Kuyucak ilçesi Gencelli Mahallesinde saat 14.00 sıralarında başlayan yangına müdahale eden bir arazöz devrildi. Kazada 2 orman personeli yaralandı. Yaralılara ilk müdahale yapılmak üzere bölgeye UMKE ekipleri gönderildi.

Melek FIRAT / AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı