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Nazilli, Kuyucak ve Buharkent'e 10,73 milyon metreküp içme suyu sağlayacak arıtma tesisi tamamlanıyor

Nazilli, Kuyucak ve Buharkent'e 10,73 milyon metreküp içme suyu sağlayacak arıtma tesisi tamamlanıyor
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Aydın'ın Nazilli, Kuyucak ve Buharkent ilçelerinin yıllık 10,73 milyon metreküp içme suyu ihtiyacını karşılayacak arıtma tesisi ve isale hattı çalışmalarında sona yaklaşıldı. Tesiste çalışmaların tamamlanmasıyla Karacasu Barajı'ndan alınacak su, ilçeler ve civar yerleşimlere verilecek.

Aydın'ın Nazilli, Kuyucak ve Buharkent ilçelerinin yıllık 10,73 milyon metreküp içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan arıtma tesisi çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Aydın'da içme suyu ve tarımsal sulamaya yönelik yapılan tesislerde çalışmalar devam ederken, Nazilli ve Çevresi Yerleşim Yerleri İçmesuyu Tesisleri İkmali 2. Kısım inşaatı kapsamında yapılan arıtma tesisi ile isale hattında da çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu kapsamda yapımı tamamlanmak üzere olan arıtma tesisindeki çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Karacasu Barajı'ndan alınacak su ile Aydın'ın Nazilli, Kuyucak ve Buharkent ilçeleri ile civar yerleşimlerine yıllık 10,73 milyon metreküp içme suyu temin edilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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