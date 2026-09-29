Aydın Kuyucak'ta otomobil refüje çarpıp devrildi, 3 kişi yaralandı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 09 AFR 098 plakalı otomobil Kuyucak Devlet karayolu üzeri Karacasu yol ayrımında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüje çarparak devrildi. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kaza yerinde çevre ve herhangi bir yanmaya karşı güvenlik önlemi alırken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı