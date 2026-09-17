Kuyucak’ta okul güvenliği toplantısı yapıldı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde öğrencilerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınacak tedbirler, düzenlenen toplantıda değerlendirildi.

Kuyucak Kaymakamı Ahmet Gülderen başkanlığında gerçekleştirilen Okul Güvenliği İlçe Yürütme Kurulu Toplantısı'na ilgili kurum amirleri, okul müdürleri, jandarma ve emniyet trafik personeli ile öğrenci servis şoförleri katıldı. Toplantıda, yeni eğitim öğretim döneminde okullarda ve okul çevrelerinde öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla alınması gereken tedbirler ele alındı. Öğrencilerin okula geliş ve gidişleri sırasında güvenli ulaşımın sağlanması, okul çevrelerinde alınacak önlemler ve kurumlar arasında koordinasyon gerektiren konular değerlendirildi. Toplantıda ayrıca eğitim öğretim yılı boyunca okul güvenliğinin sağlanmasına yönelik kurumlar arası iş birliğinin sürdürülmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı