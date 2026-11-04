Aydın Kuyucak'ta takla atan otomobilde Safiye Kaymakçı öldü, 5 kişi yaralandı

AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde takla atan otomobildeki Safiye Kaymakçı (24) hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaymakçı'nın 1 hafta sonra düğününün olduğu belirtildi.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Kuyucak ilçesi Kurtuluş Mahallesi Aydın-Denizli kara yolunda meydana geldi. Aydın'dan Denizli yönüne giderken Y.Ö.'nün (30) kontrolünü yitirdiği 09 ACD 749 plakalı otomobil, karşı şeride geçip, takla attı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, otomobildeki Safiye Kaymakçı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü Y.Ö. ile H.Ö. (28), A.Ö. (6), S.D. (51) ve F.K. (53) ise ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların, durumlarının iyi olduğu bildirildi. Yaşamını yitiren Safiye Kaymakçı'nın bir hafta sonra düğünü olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı