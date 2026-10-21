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Kuyucak Kaymakamı Gülderen zeytin hasadında üreticilerle buluştu

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Kuyucak Kaymakamı Gülderen zeytin hasadında üreticilerle buluştu
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Aydın'ın Kuyucak ilçesinde zeytin hasadı sürerken, Kaymakam Ahmet Gülderen Kurtuluş Mahallesi'nde üreticilerle bir araya geldi. Gülderen, hasat hakkında bilgi alıp çiftçilere bereketli kazançlar diledi; ilçede hasat mesaisi sürüyor.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde zeytin hasadı sürerken, Kurtuluş Mahallesi'nde üreticilerle bir araya gelen Kaymakam Ahmet Gülderen, çiftçilere bereketli kazançlar diledi.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde zeytin hasadı devam ediyor. İlçeye bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde gerçekleştirilen hasat çalışmalarına Kuyucak Kaymakamı Ahmet Gülderen ve ilgili kurum amirleri de katıldı. Zeytin bahçelerinde üreticilerle bir araya gelen Kaymakam Gülderen, hasat çalışmaları hakkında bilgi alarak çiftçilere kolaylıklar ve bereketli kazançlar diledi. Bölgede zeytin üretiminin önemli bir geçim kaynağı olduğu ilçede, üreticiler hasat mesaisini sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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