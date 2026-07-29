Aydın Kuyucak'ta zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
- Yangında 3 hektarlık zeytinlik alan zarar gördü
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Sarıcaova Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile 6 arazöz, 3 su tankeri ve 3 helikopter sevk edildi.
Ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Yangında 3 hektarlık zeytinlik alanının zarar gördüğü öğrenildi.
Kaynak: AA