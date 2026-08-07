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Kuyucak'ta kestane bahçesinde yangın: 50 dönüm zarar

Kuyucak'ta kestane bahçesinde yangın: 50 dönüm zarar
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Aydın'ın Kuyucak ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle 2 saatte kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 50 dönüm kestane bahçesi zarar gördü; soğutma çalışmaları sürüyor.

AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde tarım arazisinde yangın çıktı. Alevler havadan ve karadan müdahale ile 2 saatte kontrol altına alındı, ilk belirlemelere göre 50 dönüm kestane bahçesi zarar gördü.

Kuyucak'ın Yaylalı mevkisindeki bir tarım arazisinde, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye 2 söndürme helikopteri, 5 arazöz ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Alevler, havadan ve karadan yapılan 2 saatlik müdahale saat 16.00 itibarıyla kontrol altına alındı, ilk belirlemelere göre 50 dönüm kestane bahçesi zarar gördü. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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