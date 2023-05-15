Kepez Haberleri - Kepez Haber - Haberler

Bakan Çavuşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na Rusya tepkisi: "Ülkenin çıkarlarına bu kadar mı körsünüz, yoksa ihanet içerisinde misiniz?"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu iş insanları ile buluştu Açıklaması

Bakan Çavuşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na Rusya tepkisi: "Ülkenin çıkarlarına bu kadar mı körsünüz, yoksa ihanet içerisinde misiniz?"

'Sabaha kadar parti' deyip elinde ne varsa sokağa fırlattı, içeri girince polisle göz göze geldi

Kepez Belediye Başkanı kimdir, hangi partiden? Kepez Belediyesi hangi partiden?

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