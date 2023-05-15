Kepez Haberleri - Kepez Haber - Haberler

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Kepez Haberleri

Kepez haber, Kepez son dakika haberleri ve gelişmeleri.

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Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Kepez - 15.05.2023
Kepez Güreş Takımı, Türkiye şampiyonasına gidiyor

Kepez Güreş Takımı, Türkiye şampiyonasına gidiyor

Kepez - 15.05.2023
AĞACA ÇARPAN MOTOSİKLETTEKİ 2 GENCİN HAYATINI KAYBETTİĞİ KAZA KAMERADA

AĞACA ÇARPAN MOTOSİKLETTEKİ 2 GENCİN HAYATINI KAYBETTİĞİ KAZA KAMERADA

Kepez - 15.05.2023
İki gencin can verdiği feci kaza kamerada

İki gencin can verdiği feci kaza kamerada

Kepez - 15.05.2023
Uyuşturucu satışından elde edilen 25 bin 780 TL nakit para ele geçirildi

Uyuşturucu satışından elde edilen 25 bin 780 TL nakit para ele geçirildi

Kepez - 15.05.2023
Geri dönüşüm tesisindeki yangında gökyüzünü duman kapladı

Geri dönüşüm tesisindeki yangında gökyüzünü duman kapladı

Kepez - 15.05.2023
Geri dönüşüm tesisindeki yangında gökyüzünü duman kapladı

Geri dönüşüm tesisindeki yangında gökyüzünü duman kapladı

Kepez - 15.05.2023
GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDEKİ YANGINDA GÖKYÜZÜNÜ DUMAN KAPLADI

GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDEKİ YANGINDA GÖKYÜZÜNÜ DUMAN KAPLADI

Kepez - 15.05.2023
Ege ekipleri, 3'üncü Lig mesaisinde

Ege ekipleri, 3'üncü Lig mesaisinde

Kepez - 15.05.2023
Ege ekipleri, 3'üncü Lig mesaisinde

Ege ekipleri, 3'üncü Lig mesaisinde

Kepez - 15.05.2023
Antalya'da iki gencin can verdiği feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Antalya'da iki gencin can verdiği feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Kepez - 15.05.2023
Geri dönüşüm tesisi alev alev yandı, gökyüzü siyaha büründü

Geri dönüşüm tesisi alev alev yandı, gökyüzü siyaha büründü

Kepez - 15.05.2023
Antalya'da geri dönüşüm tesisi alev alev yandı, gökyüzü siyaha büründü

Antalya'da geri dönüşüm tesisi alev alev yandı, gökyüzü siyaha büründü

Kepez - 15.05.2023
Antalya'da geri dönüşüm deposunda çıkan yangın seralara sıçradı

Antalya'da geri dönüşüm deposunda çıkan yangın seralara sıçradı

Kepez - 15.05.2023
Yardım isteyen 90 yaşındaki kadını oy kullanmaya sırtında götürdü

Yardım isteyen 90 yaşındaki kadını oy kullanmaya sırtında götürdü

Kepez - 14.05.2023
Yardım isteyen 90 yaşındaki kadını oy kullanmaya sırtında götürdü

Yardım isteyen 90 yaşındaki kadını oy kullanmaya sırtında götürdü

Kepez - 14.05.2023
YARDIM İSTEYEN 90 YAŞINDAKİ KADINI, SIRTINDA OY KULLANMAYA GÖTÜRDÜ

YARDIM İSTEYEN 90 YAŞINDAKİ KADINI, SIRTINDA OY KULLANMAYA GÖTÜRDÜ

Kepez - 14.05.2023
AK Partili belediye başkanları sandık başında

AK Partili belediye başkanları sandık başında

Kepez - 14.05.2023
Başkan Tütüncü, oyunu kullandı

Başkan Tütüncü, oyunu kullandı

Kepez - 14.05.2023
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Antalya'da konuştu Açıklaması

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Antalya'da konuştu Açıklaması

Kepez - 13.05.2023
Burdur'da üç otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Burdur'da üç otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Kepez - 12.05.2023
Isparta-Antalya karayolunda zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Isparta-Antalya karayolunda zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Kepez - 12.05.2023
Antalya'da borç aldığı arkadaşını öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi

Antalya'da borç aldığı arkadaşını öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi

Kepez - 12.05.2023
Kepez'in potadaki sultanları zirve yarışında

Kepez'in potadaki sultanları zirve yarışında

Kepez - 12.05.2023
Bakan Çavuşoğlu, Kepez'de konuştu Açıklaması

Bakan Çavuşoğlu, Kepez'de konuştu Açıklaması

Kepez - 11.05.2023
Bakan Çavuşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na Rusya tepkisi: 'Ülkenin çıkarlarına bu kadar mı körsünüz, yoksa ihanet içerisinde misiniz?'

Bakan Çavuşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na Rusya tepkisi: "Ülkenin çıkarlarına bu kadar mı körsünüz, yoksa ihanet içerisinde misiniz?"

Kepez - 11.05.2023
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu iş insanları ile buluştu Açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu iş insanları ile buluştu Açıklaması

Kepez - 11.05.2023
Bakan Çavuşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na Rusya tepkisi: 'Ülkenin çıkarlarına bu kadar mı körsünüz, yoksa ihanet içerisinde misiniz?'

Bakan Çavuşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na Rusya tepkisi: "Ülkenin çıkarlarına bu kadar mı körsünüz, yoksa ihanet içerisinde misiniz?"

Kepez - 11.05.2023
Pil Spor nostaljisi Kepez'de yaşatılıyor

Pil Spor nostaljisi Kepez'de yaşatılıyor

Kepez - 11.05.2023
Artışın durdurulamadığı Antalya'da bir dairenin kirası 255 bine dayandı

Artışın durdurulamadığı Antalya'da bir dairenin kirası 255 bine dayandı

Kepez - 11.05.2023
Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Kepez - 10.05.2023
Büyükşehir Belediyesi Güneş Mahallesi'ne cami yapacak

Büyükşehir Belediyesi Güneş Mahallesi'ne cami yapacak

Kepez - 10.05.2023
Kepez'de oy kullanmaya engel yok

Kepez'de oy kullanmaya engel yok

Kepez - 10.05.2023
Tabduk Emre'nin türbesinin İnhisar'da olduğu tescillendi

Tabduk Emre'nin türbesinin İnhisar'da olduğu tescillendi

Kepez - 10.05.2023
CAMLARI KIRDI, MERDİVENİ VE KAVANOZLARI SOKAĞA FIRLATTI

CAMLARI KIRDI, MERDİVENİ VE KAVANOZLARI SOKAĞA FIRLATTI

Kepez - 09.05.2023
Antalya'da Sinir Krizi Geçiren Kişi Evdeki Eşyaları Sokağa Attı

Antalya'da Sinir Krizi Geçiren Kişi Evdeki Eşyaları Sokağa Attı

Kepez - 09.05.2023
Antalya'da Sinir Krizi Geçiren Kişi Evi ve Sokağı Zarar Vererek Karıştırdı

Antalya'da Sinir Krizi Geçiren Kişi Evi ve Sokağı Zarar Vererek Karıştırdı

Kepez - 09.05.2023
'Sabaha kadar parti' deyip elinde ne varsa sokağa fırlattı, içeri girince polisle göz göze geldi

'Sabaha kadar parti' deyip elinde ne varsa sokağa fırlattı, içeri girince polisle göz göze geldi

Kepez - 09.05.2023
Bakan Çavuşoğlu: ''Erdoğan gitsin' diyenlerin pabucunu kaç seçimdir dama atıyoruz'

Bakan Çavuşoğlu: "'Erdoğan gitsin' diyenlerin pabucunu kaç seçimdir dama atıyoruz"

Kepez - 09.05.2023
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Kepez - 09.05.2023
Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kepez - 09.05.2023
Kepez Belediye Başkanı kimdir, hangi partiden? Kepez Belediyesi hangi partiden?

Kepez Belediye Başkanı kimdir, hangi partiden? Kepez Belediyesi hangi partiden?

Kepez - 08.05.2023
Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya mitinginde konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya mitinginde konuştu Açıklaması

Kepez - 07.05.2023
Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

Kepez - 07.05.2023
Antalya'da yankesici yakalandı

Antalya'da yankesici yakalandı

Kepez - 07.05.2023
Kepez'de hırsızlık şüphelisi yakalandı

Kepez'de hırsızlık şüphelisi yakalandı

Kepez - 07.05.2023
Bakan Çavuşoğlu Antalya'da Öz Orman-İş Sendikası toplantısında konuştu Açıklaması

Bakan Çavuşoğlu Antalya'da Öz Orman-İş Sendikası toplantısında konuştu Açıklaması

Kepez - 07.05.2023
PERVİN BULDAN HDP, KAPALI KAPILAR ARDINDA PAZARLIK YAPMAZ

PERVİN BULDAN HDP, KAPALI KAPILAR ARDINDA PAZARLIK YAPMAZ

Kepez - 06.05.2023
Yeşil Sol Parti Eş Genel Başkanı Pervin Buldan Antalya'da Miting Yaptı

Yeşil Sol Parti Eş Genel Başkanı Pervin Buldan Antalya'da Miting Yaptı

Kepez - 06.05.2023
Yeşil Sol Parti Antalya Mitinginde Konuştu

Yeşil Sol Parti Antalya Mitinginde Konuştu

Kepez - 06.05.2023

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