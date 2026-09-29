Antalya Kepez'de elektronik firması deposunda yangın çatıya sıçradı, söndürüldü

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ANTALYA'da bir depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Kepez ilçesi Altıayak Mahallesi 8275 sokakta bulunan bir elektronik firmasının deposunda çıktı. Depodaki makinelerden duman yükseldiğini fark eden çalışanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

DEPONUN ÇATI KISMINA SİRAYET ETTİ

Yangın kısa sürede makinelerden deponun çatı kısmına da sirayet etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çatıya sıçrayan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında depoda bulunan makinelerde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı